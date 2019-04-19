Обраний президент почне з імпічменту: в Раді вже зареєстровані 5 законопроектів

Наступного тижня, 22-28 квітня, може бути визначена можлива дата розгляду у Верховній Раді України законопроекту про імпічмент президенту.

Про це заявив спікер ВР Андрій Парубій, повідомляє "Укрінформ". "Очевидно, це рішення ми будемо приймати спільно (з керівниками депутатських фракцій. — Ред.) на погоджувальній раді (22 квітня. — Ред.). Цього тижня ми будемо проговорювати, які саме з тих законопроектів, по-перше, є готовими, узгоджені комітетом, і будемо приймати рішення. У понеділок я зможу озвучити це рішення на погоджувальній раді або на брифінгу після погоджувальної ради", — сказав Парубій.

За його словами, зараз зареєстровано п'ять законопроектів про імпічмент.

"Звичайно, є фракції, які наполягають на тому, щоб це також було включено в пакет, оскільки це теж передбачає посилення контролюючої ролі парламенту і відповідальності", — сказав Парубій.

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