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24 листопада • оновлено в 14:30
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OBOZ TALK – український політичний діяч Святослав Піскун

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OBOZ TALK – це нове ток-шоу Вадима Колодийчука, це годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.

Сьогодні в гостях у ObozTV – український політичний діяч, тричі генеральний прокурор України, генерал-лейтенант податкової міліції, державний радник юстиції 1 класу, голова Союзу юристів України, віце-президент Міжнародного фонду юристів України, член Вищої ради юстиції України Святослав Піскун

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV OBOZ TALK
Особа
Святослав Піскун
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