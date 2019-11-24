OBOZ TALK – український політичний діяч Святослав Піскун

OBOZ TALK – це нове ток-шоу Вадима Колодийчука, це годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.

Сьогодні в гостях у ObozTV – український політичний діяч, тричі генеральний прокурор України, генерал-лейтенант податкової міліції, державний радник юстиції 1 класу, голова Союзу юристів України, віце-президент Міжнародного фонду юристів України, член Вищої ради юстиції України Святослав Піскун

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