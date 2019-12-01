OBOZ TALK – лідер партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський

OBOZ TALK – це нове ток-шоу Вадима Колодийчука, це годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.

Сьогодні в гостях у ObozTV – український політичний діяч, лідер партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

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