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1 грудня • оновлено в 22:13
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OBOZ TALK – лідер партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський

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OBOZ TALK – це нове ток-шоу Вадима Колодийчука, це годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.

Сьогодні в гостях у ObozTV – український політичний діяч, лідер партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

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Пряма трансляція Ефіри Oboz TV OBOZ TALK
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Павло Жебрівський
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