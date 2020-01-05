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5 січня • оновлено в 14:29
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OBOZ TALK – експрем'єр-міністр України Анатолій Кінах

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OBOZ TALK – це нове ток-шоу Вадима Колодійчука, це годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.

Сьогодні в гостях у ObozTV – експрем'єр-міністр України, голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV OBOZ TALK
Особа
Анатолій Кінах
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