OBOZ TALK – експрем'єр-міністр України Анатолій Кінах

OBOZ TALK – це нове ток-шоу Вадима Колодійчука, це годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.

Сьогодні в гостях у ObozTV – експрем'єр-міністр України, голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

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