OBOZ TALK – екс-глава Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин
OBOZ TALK – це нове ток-шоу Вадима Колодійчука, це годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.
Сьогодні в гостях у ObozTV – український політичний діяч, народний депутат України I, VII, VIII скликань, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану, екс-прем'єр-міністр Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин.
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