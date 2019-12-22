OBOZ TALK – екс-глава Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин

OBOZ TALK – це нове ток-шоу Вадима Колодійчука, це годинне інтерв'ю з видатними політиками, лідерами думок і відомими особистостями.

Сьогодні в гостях у ObozTV – український політичний діяч, народний депутат України I, VII, VIII скликань, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану, екс-прем'єр-міністр Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин.

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