Обов'язковий призов офіцерів запасу: коментар військового експерта

Військовий експерт Олег Старіков у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував новини про майбутній обов'язковий армійський призов українців, які закінчили військову кафедру, але не служили в армії.

"Я вважаю, що це абсолютно правильне рішення, адже в української армії проблеми із молодшим офіцерським складом", - заявив Старіков.

Він також висловився із приводу того, чи може Україна швидко перейти на стандарти армій НАТО і не використовувати радянські методи обов'язкового призову та формування офіцерського складу.

Експерт наголосив, що, на його думку, саме теперішній міністр оборони "гальмує" перехід української армії до стандартів НАТО.

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