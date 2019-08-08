Обов'язкові обмеження до земельної реформи: економіст

Економіст Борис Кушнірук прокоментував ініціативу президента Зеленського щодо створення ринку землі в Україні.

Експерт висловив сподівання, що в Україні нарешті завершиться історія із продовження мораторію на продаж сільсько-господарських земель. Він позитивно оцінив ініціативи президента і заявив, що за умови наявності монобільшості у Верховній Раді впровадження земельної реформи є цілком реалістичним. Він також додав, що у попереднього президента такої можливості не було, оскільки у попередньому парламенті просто не було голосів для цієї реформи.

Кушнірук наголосив, що принциповим питанням у даному випадку є саме модель цієї земельної реформи. Тому що від обраної моделі залежить, стане земельна реформа негативним чи позитивним явищем в історії України. Для експерта найбільш очевидним є шлях, яким пішли країни Центральної Європи та Прибалтики.

Це означає дозволити купівлю та продаж землі, але дозволити його з обмеженнями. Наприклад, на думку економіста, право на купівлю землі має надаватись лише громадянам України. Також має існувати обмеження на обсяг купівлі землі, наприклад, не більше 200-300 гектарів. По-третє, за словами, Кушнірука має існувати рестрикція на перепродаж землі, щоб запобігти спекуляції. І, по-четверте, покупцем землі має бути людина, яка безпосередньо на ній працюватиме.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!