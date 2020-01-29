Обов'язкове вивчення ПДР із іспитом у школах: коментар поліцейського

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував інформацію, щодо того, що в українських школах хочуть запровадити вивчення основ дорожнього руху із обов'язковим складанням іспиту у старших класах.

"Насправді, я думаю, що це питання потрібно ще дослідити і вивчити практику інших країн щодо того, як саме це потрібно впроваджувати. На разі робота національною поліції по цьому напрямку вже ведеться. Наші шкільні офіцери поліції займаються саме цим. А щодо питання нормування, тобто введенні іспиту, то я би сказав, що у цьому напрямку можна рухатись, це питання можна вивчати, адже статистика і по смертності, і по травмуванням на дорозі, вона говорить сама за себе", - заявив Білошицький.

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