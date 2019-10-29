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29 жовтня • оновлено в 17:27
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Обмовка по Трампу або Зеленський президент Росії

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Лідер США Дональд Трамп вкотре публічно осоромився, назвавши главу України Володимира Зеленського "російським президентом".

Він переплутав країни під час виступу в понеділок, 28 жовтня, на брифінгу на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд.

На обмовку звернули увагу користувачі Twitter. Незабаром з'явилася і підтверджувальна стенограма заходу.

"Тепер вони не хочуть говорити про викривача, тому що вони не думали, що я опублікую цю розмову. Зробивши це, я спростував доповідь Шиффа (Адам Шифф, глава спеціального комітету з розвідки Палати представників США Ред.). Більше того, як ви знаєте, новий російський президент, гарна людина, зробив заяву, що в бесіді не було нічого. Не було тиску на нього", – сказав Трамп, коментуючи скандал довкола його можливого імпічменту.

Примітно, що в цьому ж монолозі американський президент тричі згадував Зеленського, називаючи його главою України. Коли ж мова зайшла про тиск, Трамп рознервувався і раптово видав заяву про "російського президента".

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