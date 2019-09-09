Обмін полоненими: як це було

Офіційні особи Росії не приїхали зустрічати колишніх ув'язнених, яких Україна видала РФ у рамках обміну 7 вересня.

Найвідомішою постаттю на зустрічі в Москві був директор агентства Russia Today Дмитро Кисельов, передає ТСН.

Журналісти відзначили, що переважна більшість із 35 осіб були засуджені в Україні за шпигунство або участь у незаконних збройних формуваннях. У списку також опинилися екс-керівник "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський і бойовик "ДНР", фігурант справи про збиття MH17 Володимир Цемах.

Один з учасників обміну – Станіслав Єжов, колишній перекладач і помічник екс-прем'єра Володимира Гройсмана. За даними контррозвідки, він був завербований росіянами під час відрядження в Сполучені Штати.

При спілкуванні з журналістами перед літаком він підтвердив, що вилітає до РФ.

"А ви впевнені, що з вами там все буде в порядку?" – запитали Єжова. "Мені пох*й, не знімайте мене!" – відповів він.

Журналіст запитав у колишнього ув'язненого, чи не вважає він, що може зникнути на території Росії. Той сказав, що повернеться в Україну.

"Ви повернетеся, так, на танках?" – продовжив журналіст. "Так, я повернуся на літаку або на поїзді", – відповів Єжов.

У Сергія Лазарєва, колишнього офіцера Збройних Сил України, який продавав секретну інформацію російській військовій розвідці, запитали: "А не боїтеся, що можете зникнути?"

"Не знаю. Якщо думати про це, то що ж робити далі?" – пояснив він.

Волонтер Вікторія Івлєва зазначила, що російська влада байдужа до учасників обміну: "Це відпрацьований матеріал. Судячи із зустрічі – вони Росії не потрібні".

"Можливо, це збіг, але вони виїхали з аеропорту на тих же автобусах, на яких українців доставили із СІЗО "Лефортово". Велика ймовірність, і за тією ж адресою", – сказано в матеріалі.

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