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16 квітня • оновлено в 22:47
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Обмін. Підсумки на карантині. День 31

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Через стрімке поширення коронавірусу у Кремлі ухвалили рішення провести парад Перемоги в день пам'яті жертв теракту в Беслані

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Тема
Підсумки
Особи
Олександр Подрабінек Олексій Резніков Микола Томенко
Місце
Україна Київ
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