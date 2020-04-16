Обмін. Підсумки на карантині. День 31

Через стрімке поширення коронавірусу у Кремлі ухвалили рішення провести парад Перемоги в день пам'яті жертв теракту в Беслані

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