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4 вересня • оновлено в 12:04
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Обіймашки для Авакова: що може втратити недоторканний міністр

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Не всі депутати, зрозуміли, чого саме їх позбавили і вирішили скористатися з своєю "доторканості" на свій, вельми цікавий розсуд.

"Для виживання людині потрібно, щоб її обнімали 4 рази на день, 8 раз — для підтримки, і 12 — для особистого зростання та розвитку", - стверджувала американський психолог Вірджинія Сатир. Вченими багатьох країн давно доведений факт, що обійми є своєрідним "еліксиром" молодості і довголіття. При тілесному контакті виробляється гормон, який підіймає настрій.

Діти, які виросли до 7 років без обіймів, можуть виявитися нездатними любити інших. З них, як правило, виростають психопати, соціопати, тобто люди, що знаходяться в розладі з суспільством і схильні до антигромадських вчинків, а також патологічно непристосовані до життя.

Недоторканий міністр внутрішніх справ, як і позбавлені недоторканості народні депутати, можливо, нарешті, спустяться в метро і будуть їздити в маршрутках та громадському транспорті. Там парламентарії отримають необхідну для прийняття здорових рішень дозу народної любові, а Арсен Аваков може отримати свою щоденну норму з обіймашек.

І нехай їх не турбує вартість білетів у громадському транспорті: для них він все одно безкоштовний.

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