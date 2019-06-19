Обідня "сієста" в Україні: озвучені подробиці про новий Трудовий кодекс

У новому Кодексі про працю українцям пропонують запровадити "сієсту" – обідню перерву тривалістю до чотирьох годин.

Кого може торкнуться це нововведення і як воно відіб'ється на заробітній платі? Обговорюємо це питання з юристом громадського об'єднання "Соціальний рух" Віталієм Дудіним.

"Проблема Трудового кодексу в тому, що він послаблює позиції профспілок. Звільнити профлідерів, наприклад, за прогул або невиконання трудових обов'язків можна буде без згоди профспілки. Тому сам по собі такий специфічний графік – це не проблема. Проблема – це відсутність соціального діалогу" , – впевнений юрист.

Що чекає на профспілки після ухвалення Трудового кодексу? І як це відчують на собі різні категорії співробітників?

Також дивіться в нашому сюжеті – що думають про запровадження "сієсти" пересічні українці.

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