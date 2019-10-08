Обговорення бюджету України на 2020 рік: коментарі депутатки

Народна депутатка України від партії "Слуга народу" Дар'я Володіна прокоментувала обговорення щодо бюджету України-2020.

Вона зазначила, що сьогодні йде великий процес детінізації Української економіки та залучення іноземних інвестицій. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб підвищити податкову освіту громадян в Україні.

"Насправді проблема є дуже проста, якщо ми не сплачуємо податки, то згодом ми не отримаємо пенсії, не отримаємо зарплати, соціальні виплати. Все це є залежним одне від одного, тому сьогодні ми над цим працюємо", - заявила народна депутатка.

Вона додала, що активна мова йде про виведення бізнесу з тіні.

"Якщо ми почнемо потрошку виходити з тіні, почне наповнюватися бюджет. Також ми говоримо про велику приватизацію, буде прийматись законопроект про відповідальність за незаконне збагачення. Ми все робимо в комплексі, і комплекс цих дій направлений на наповнення бюджету і пенсійного фонду, і на збільшення заробітних плат", - заявила депутатка від партії "Слуга народу".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!