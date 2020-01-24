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24 січня • оновлено в 20:16
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Обережно – інтернет-шахраї: експерт розповів, як уберегтися

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Експерт з кібербезпеки Сергій Денисенко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував шахрайські схеми, якими користуються злочинці в інтернет-просторі України.

"Ну, по-перше, всі сайти зараз виготовляються та робляться дуже швидко. За добу можна створити будь-який сайт з гарною рекламою. Тому варто звернути увагу на посилання на соцмережі, до яких прив'язаний цей сайт, на відгуки у цих соцмережах. Також слід переглянути інформацію про саму компанію, її контакти. має бути адреса, за якою можна буде звернутися у випадку проблемної ситуації", - заявив Денисенко.

Також він порекомендував, що варто пошукати відгуки про цей сайт, якщо були випадки шахраства, то користувачі інтернету обов'язково напишуть про це на форумах або на своїх сторінках у соцмережах.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
Особа
Сергій Денисенко
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