Об'єднання церков: глава УГКЦ розкрив деталі зустрічі з главою ПЦУ Єпіфаній

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) заявив, що під час зустрічі з главою ПЦУ митрополитом Єпіфанієм 7 березня вони обговорювали питання можливості співпраці на благо українців. Мови про об'єднання церков не було, але, за його словами, греко-католиків і київських християн об'єднує спільне історичне минуле.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал