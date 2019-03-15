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Об'єднання церков: глава УГКЦ розкрив деталі зустрічі з главою ПЦУ Єпіфаній

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Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) заявив, що під час зустрічі з главою ПЦУ митрополитом Єпіфанієм 7 березня вони обговорювали питання можливості співпраці на благо українців. Мови про об'єднання церков не було, але, за його словами, греко-католиків і київських християн об'єднує спільне історичне минуле.

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