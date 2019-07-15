Нью-Йорк у пітьмі: столиця світу залишилася без електрики

У США в центрі Нью-Йорка в ніч на 14 липня через аварію на підстанції сталося масштабне відключення електроенергії, без світла залишилися понад 70 тис. осіб.

Найбільше проблеми торкнулися Манхеттена і Верхнього Вест-Сайда. Через блекаут була порушена робота нью-йоркського метро, на вулицях не працювали світлофори, що призвело до заторів. Безліч людей застрягли в ліфтах.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо в Twitter відзвітував про ліквідацію наслідків НП. Він подякував співробітникам поліції і екстрених служб за злагоджену роботу.

Як зазначають ЗМІ, проблеми з електропостачанням відбулися в річницю великої аварії в Нью-Йорку в 1977 році. Тоді в ніч з 13 на 14 липня опинився знеструмленим майже весь Нью-Йорк.

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