ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

Ну от і перший “ультиматум” | Альо, гараж! REBOOT #264

46

Перша спроба наочно показати “хто в домі господар”, вийшла доволі вдалою. Хоча, поки, що мало хто звернув на це увагу. Але, то таке. Там така історія. Днями, представник Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук, вперше з моменту призначення на посаду, з’явився в одному з національних ток-шоу. Аби донести до декого певні меседжі.

Все було максимально толерантно. А за фактом, Стефанчук поставив Верховній Раді такий собі “завуальований ультиматум”...

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Теги
Альо, гараж! REBOOTАле гаражАлло ГаражАло ГаражГаражГараж на Обозегараж обозгараж обозревательгараж шаповаловобозтв гаражВиталій ШаповаловПарубійВолодимир ЗеленськийзеленськийВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини