Нововведення у правилах щодо водійських посвідчень: коментар автоексперта

Автоексперт Денис Конюшко у прямому етері ObozTV прокоментував нові правила отримання посвідчення водія в Україні.

Він зазначив, що з точки зору практики нові зміни стосуються в першу чергу внутрішнього бажання людини дотримуватися законів.

"Тут питання у відповідальності та невідворотності покарання. Тобто я хочу побачити, як це буде діяти на практиці, як водії реально будуть нести відповідальність за свої порушення. На людей, які лише отримують посвідчення, такі зміни мають вплинути позитивно", - заявив експерт.

На його думку, ці норми мужуть наблизити нас до західних стандартів.

"Головний західний стандарт - це позбавлення посвідчення водія за системні порушення правил дорожнього руху, що тягне за собою автоматичну перездачу. В нас на даний момент посвідчення можуть забрати виключно за керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або за ДТП, але як правило у 99% випадках судді не позбавляють посвідчення за ДТП", - зазначив Конюшко.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!