Новосад має піти у відставку: Микола Томенко

Лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував заяви міністерки Новосад, що у неї надто низька зарплата.

"Я професор кількох університетів, я знаю реальні зарплати в київських вузах. В середньому по країні викладач з кандидатським ступенем від 12 до 17 тис. грн отримує. Учитель в Києві - 7-8 тис. грн. І таке бовкнула міністерка освіти... У нормальних країнах вона б уже не займала цю посаду. Я б був прем'єр-міністром, вона б уже сьогодні написала заяву. Є заслужені люди, вчителі та викладачі з пенсією 2-4 тис. грн. Вони що, не люди, може їм від дітей і онуків відмовитися, через те що не можуть утримувати? Це переходить якісь моральні речі. На такі речі повинна бути реакція, на мою думку - однозначно відставка", - заявив Микола Томенко.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!