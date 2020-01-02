Новорічні ефіри українського телебачення: хто найбільше сумує за СРСР

Не дивлячись на те, що декомунізація в Україні закінчила свою основну активну фазу, на телебаченні ностальгія за СРСР набирає оберти і лідер не такий очевидний.

В останній день 2019 року відразу три українські телеканали - СТБ, 1+1 та Інтер - наповнили свої ефіри старими радянськими фільмами. До того ж, їхній перелік був вкрай обмеженим і на всіх трьох телеканалах був дуже подібним.

"Дівчата", "Операція "И" та інші пригоди Шурика", "Джентельмени удачі" транслювались як мінімум на двох з цих трьох ТВ-каналів, а "Іван Васильович змінює професію" - на всіх трьох. І цей список не вичерпується цими стрічками. Там були і "Карнавальна ніч" і "Дванадцять місяців".

Хто став "переможцем" у марафоні "ностальгія за СРСР" - і сьогоднішньому випуску програми. І результат, повірте, буде для вас несподіваним.

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