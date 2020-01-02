Новорічне звернення Зеленського розлютило українців

Українці неоднозначно сприйняли відеозвернення президента України Володимира Зеленського, яким він привітав їх із Новим 2020-й роком і Різдвом Христовим.

Промова глави держави в новорічну ніч транслювалася на багатьох українських телеканалах. А в соцмережах жителі країни розповіли, що вони думають із її приводу.

Так, під статтею про звернення Зеленського на сторінці OBOZREVATEL у Facebook користувачі залишили майже 3 тис. "лайків" і понад тисячу коментарів. Інші ж присвятили цьому окремі пости. Серед них як прості українці, так і відомі особистості, до того ж навіть представники інших національностей. Водночас думки людей сильно розділилися.

"Ми почули концепцію нової держави, де не має значення нічого, крім назви", – наприклад, сказав народний депутат восьмого скликання Олександр Бригинець.

Іншим же не сподобалися слова президента про те, що любити потрібно всіх українців, якими б вони не були. На це звернув увагу журналіст, блогер і ведучий ВАТА TV Віктор Литовченко, згадавши терористів "Л/ДНР" і українських олігархів, які співпрацюють із країною-агресоркою Росією.

"А справді, яка різниця – ти генерал Кульчицький, Василь Сліпак, або Захарченко, Гіві, Мозговий і Дремов? Паспорти у них були однакові. Вони навчили нас жити в єдності і взаємній повазі одне до одного. Їм було все одно як названа вулиця і вони бачили майбутнє нашої країни однаковим. Пам'ятайте, що любити Україну – це любити всіх українців. Враховуючи Пушиліна, Пасічника, Поклонську, Медведчука, Януковича, Азірова, харківських терористів і безкарну беркутню. Яка вам різниця кого любити?" – підкреслив він.

А ось грузинський публіцист і професор університету Іллі Олег Панфілов похвалив Зеленського, підкресливши, що українці зробили хороший вибір.

"Під враженням новорічного привітання Зеленського – браво! Ніколи не думав, що буду захоплюватися такою формальністю – зазвичай нудно і марно, Порошенко робив це смішно, надуваючись від гордості й надмірної зарозумілості", – вважає він.

Не обійшлося і без порівняння промови президента Зеленського з тим, як її свого часу вимовляв його попередник на цій посаді Петро Порошенко.

"Ні. Не сподобалося. Нудно і бездумно. Ми зустрічали зі справжнім президентом", "Пам'ятайте, деякі раніше "факи" посилали П. А. на вітання, а зараз на брудершафт п'ють. Як змінюється час", "Ні разу не слухала його розмов!"," Не змогла до кінця дослухати – набір якихось фраз, які взагалі не мають зв'язку між собою... Із задоволенням слухала вітання 5-го президента України, Петра Порошенка – змістовно, влучно, як завжди мудро і далекоглядно!" , "Недодивилися через те, що одне бидло, яке все життя грабувало країну, розпочало свою трансляцію! Він колишній президент! Колишній! І дай Бог, щоб більше ніколи ним не став!", "А знімався походу на фоні декорацій кварталу. Ну що хлопці! Всіх вітаю! У нас, схоже, тепер два президенти!", "Гарне привітання, вперше за всю історію незалежної, мені було цікаво і зворушливо", "Сподобалося, дуже добре! Молодець! Краще сказано і все згадано, на відміну від минулих президентів! А Гімн до мурашок на шкірі! Дуже добре, дякуємо!", "Не дивилися, тому гидко!", "Дуже зворушливо! І приємно!" – коментували українці.

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