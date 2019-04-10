Новітнє озброєння зі США прибуло до Одеси

В Україну прибула новітня військова техніка зі США – 35 позашляховиків Humvee і 175 тонн озброєння. Про це повідомив у Facebook волонтер і ветеран АТО Мирослав Гай. Він також опублікував підтверджуючі фотознімки. На кадрах видно, що озброєння доставили мальтійським судном Sea Amason Valetta 9104263. За даними порталу Marinetraffic, корабель прибув у порт Одеси о 07:25 9 квітня.

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