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17 вересня • оновлено в 17:43
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Випуск OBOZ NEWS за 17 вересня 2019 року

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6 кілограмів канабісу намагався перевезти українець на територію тимчасово окупованого Криму.

Офіційний Тегеран спростував інформацію про можливість зустрічі президентів Америки Дональда Трампа й Ірану Хасана Роухані на полях Генасамблеї ООН.

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