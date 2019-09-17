Випуск OBOZ NEWS за 17 вересня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS за 17 вересня 2019 року58
6 кілограмів канабісу намагався перевезти українець на територію тимчасово окупованого Криму.
Офіційний Тегеран спростував інформацію про можливість зустрічі президентів Америки Дональда Трампа й Ірану Хасана Роухані на полях Генасамблеї ООН.
У Парижі тестують перше літаюче таксі
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані