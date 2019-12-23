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23 грудня • оновлено в 11:34
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Новий закон про вищу освіту: дипломи не відмінили

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Народна депутатка України Юлія Гришина у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" В'ячеслава Буткалюка і Дениса Похили.

Вона прокоментувала прийняття нового закону щодо вдосконалення вищої освіти в Україні та чутки про те, що ВР відмінила дипломи.

"Після прийняття цього законопроекту класичним є запитання про відміну дипломів. Це зовсім не так. Давайте уточнимо це питання. Ми, звичайно ж, не відміняємо дипломи. Ще у 2016 році Міністерство освіти України видало наказ, за яким були відмінені дипломи державного зразка. Тобто вже з 2016 року діє система, коли кожен заклад вищої освіти видає свій диплом. Тобто він сам обирає, як цей диплом має виглядати, але зміст диплому є суворо регламентованим цим наказом Міністерства освіти", - заявила депутатка.

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Юлія Гришина
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