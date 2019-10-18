Новий закон про булінг дозволить покарати підлітків за жорстокість

Експертка з питань безпеки дітей Олена Лізвінська у прямому етері ObozTV дала коментарі щодо відповідальності за злочини, які чинять неповнолітні діти в Україні.

Нещодавно в Україні спалахнув скандал навколо ситуації, коли школярі познущались над своєю однокласницею, побили її та виклали відео зі знущанням у соціальні мережі.

Лізвінська заявила, що діти у віці 14-15 років чудово усвідомлюють насилля, яке вони чинять над іншими людьми. Якщо ж говорити про конкретні ситуації, які знімаються на відео та викладаються у соціальні мережі, то, за словами експертки, кожен перегляд, кожне поширення та уподобання може стати прикладом для інших дітей чинити так само.

"Їх цікавив вау-ефект. Вони його досягли. Але завдяки новому закону про булінг, який нещодавно був прийнятий, є змога покарати підлітків, які вчинили такі дії зі своєю однокласницею", - заявивла Лізвінська.

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