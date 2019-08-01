Новий уряд ''співатиме про попередників'': економіст про курс гривні восени

Економіст, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук прокоментував зміцнення гривні та дав прогнози на найближчі місяці.

Експерт наголосив, міністерство фінансів України "загралося в облігації внутрішньої позики", що призвело до штучного зміцнення гривні через перенасичення ринку іноземною валютою. Він пояснив, що зараз значно вигідніше купувати облігації, адже за умови покладення на депозит суми 50 тис., вкладник отримає близько 6 тис. річних, з яких вирахується 19,5% податків. Якщо ж придбати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), то можна отримати 17,5% прибутків у валюті, додав Гарбарук.

Експерт заявив, що для нього очевидно, що за таких умов, економіка України не працює взагалі. Фактично, на думку економіста, в економіці є "дірки", які потрібно чимось "закривати", і зараз їх закривають саме продажем ОВДП. Експерт додав, що річний план із продажу ОВДП за півроку вже перевиконаний на 15%. Він попередив, що через півроку очікується абсолютно зворотня ситуація стосовно курсу, адже фінансисти будуть отримувати гроші в гривні і будуть ці гроші виводити.

Гарбарук наголосив, що в бюджет закладений курс гривні на рівні 29,4, і за умови курсу близько 25 грн за долар бюджет недовиконується. Це відбувається тому, що безліч міжнародних платежів прив'язані до курсу валюти, і під час продажу на міжнародних ринках за кожний долар Україна отримує не 29 грн, а лише 25 грн.

Економіст прогнозує, що у новому уряді будуть знову говорити про "попередників", які "довели" економіку. І додав, що у команді попереднього президента були люди, які припускались серйозних помилок у сфері фінансів. Але, за словами Гарбарука, більшість з цих "непрофесіоналів вже перефарбувались" у кольори нових партій і деякі з них, навіть, вже отримали нові посади.

Експерт також наголосив, що банківська система України обов'язково має почати кредитувати реальний бізнес, а не "сидіти на споживчих кредитах". Тільки це, на думку Гарбарука, призведе до реального зростання економіки.

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