Новий указ Зеленського: коли російські політемігранти кинуться до України

Гени людини, що тягнуть до пригод і подорожей, які вивели людство з Африки і розселили по всій земній кулі, притаманні всім людям, і президент України Володимир Зеленський тут не виключення.

Але судячи з вчорашнього "Дня врожаю", пригоди Зеленського потенційно можуть закінчитися подорожжю до Російської Федерації, бо громадяни (не мешканці) України, зробити з своєї країни філіал Росії в мініатюрі йому не дадуть.

Вчора Зеленський підписав указ № 594, щодо питання спрощення набуття громадянства України окремими категоріями осіб, яким звільняються від необхідності подання зобов'язання припинити іноземне громадянство особи, які є громадянами Російської Федерації і зазнають переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності та подають клопотання про набуття громадянства України.

Тепер лишилось дочекатись виконання законодавчої процедури, в якій кабмін має внести на розгляд Ради відповідний законопроект. А там, чекатимемо на подання до Конституційного суду. Думаємо, що його рішення можна очікувати за півроку.

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