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24 грудня • оновлено в 13:26
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Новий трудовий кодекс: юрист пояснила різницю між договором, контрактом та ФОП

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Кандидат юридичних наук, експерт з трудового права Світлана Кожушко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, як зміниться трудове законодавство України після прийняття нового законопроєкту.

"Працівників, які працюють як ФОП, мають обмеження щодо відпусток, декретних відпусток. Це найчастіше трапляється в ІТ-сфері. Звісно працівники цієї сфери також можуть народжувати дітей, але зараз за чинним законодавством важливо розрізняти трудовий договір та контракт. Контракт регулюється окремим законодавством. Якщо особа працює за контрактом, вона може бути звільнена і під час декретної відпустки і під час лікарняного. А згідно до нового законодавством люди будуть звільнятися за трудовим договором, як за контрактом", - заявила експертка.

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