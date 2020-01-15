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15 січня • оновлено в 17:00
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Новий сезон серіалу "Свати": Добронравов розповів подробиці

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Російський актор Федір Добронравов розповів про долю одіозного серіалу "Свати ", зйомки сьомого сезону якого не раз відкладалися.

Так, в бесіді з журналістами Teleprogramma.pro артист поділився, що дуже боїться загадувати точні терміни виходу нового сезону на екрани. Однак зазначив — продовженню бути.

"Ми повинні були давно зняти цей сезон, тому загадувати тут вже щось страшно. Якщо Бог дасть, і все піде за планом, то у 2021 році він вийде. Ми молимося, щоб так все і було", — підкреслив артист.

За словами Добронравова, "Свати" зараз активно знімаються в Білорусі. Робота йде повним ходом: знімають в центрі Мінська, в селі Дудич, в гольф-клубі, на БелАЗі, в маєтку Огінського та в Логойську.

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