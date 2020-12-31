Новий рік і зайві кілограми: озвучені корисні поради

Тетяна Гайжевська Відео 13:17, 31.12.2020

Щоб не зашкодити здоров’ю під час святкування Нового року та Різдва, слід дотримуватися певних правил. Зокрема, намагатися у святкові дні харчуватися так само, як у несвяткові.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла нутріциолог Наталія Дубовик. За її словами, згідно з дослідженнями, в середньому за період зимових свят люди набирають по 3-4 кілограми зайвої ваги.

Наводимо список порад нутріциолога.

Як не набрати зайву вагу на Новий рік і зберегти здоров’я

  • У святкові дні слід дотримуватися звичного режиму харчування

  • Напередодні Нового року можна повечеряти, як це робиться зазвичай, а опівночі з келихом шампанського скуштувати легку закуску, наприклад, салат, фрукти, морепродукти

  • Таблетки для покращення травлення вживати не слід – краще не допускати переїдання

  • Якщо є проблеми з підшлунковою залозою, слід вживати прописані лікарем препарати.

  • В салаті "Олів’є" можна замінити ковбасу на варене чи запечене м'ясо, а майонез – на простий легкий соус

  • Не слід змішувати алкоголь. Якщо ви новорічної ночі п’єте шампанське, пийте лише його. Зловживати ним також не слід

  • Під час святкування бажано більше рухатися, танцювати тощо. Це покращить і травлення, і самопочуття.

Як писав OBOZREVATEL, дієтологиня Наталія Самойленко розповіла, що запобігти переїданню допоможе тарілка невеликого розміру та режим харчування.

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