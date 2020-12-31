Новий рік і зайві кілограми: озвучені корисні поради

Щоб не зашкодити здоров’ю під час святкування Нового року та Різдва, слід дотримуватися певних правил. Зокрема, намагатися у святкові дні харчуватися так само, як у несвяткові.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла нутріциолог Наталія Дубовик. За її словами, згідно з дослідженнями, в середньому за період зимових свят люди набирають по 3-4 кілограми зайвої ваги.

Наводимо список порад нутріциолога.

У святкові дні слід дотримуватися звичного режиму харчування

Напередодні Нового року можна повечеряти, як це робиться зазвичай, а опівночі з келихом шампанського скуштувати легку закуску, наприклад, салат, фрукти, морепродукти

Таблетки для покращення травлення вживати не слід – краще не допускати переїдання

Якщо є проблеми з підшлунковою залозою, слід вживати прописані лікарем препарати.

В салаті "Олів’є" можна замінити ковбасу на варене чи запечене м'ясо, а майонез – на простий легкий соус

Не слід змішувати алкоголь. Якщо ви новорічної ночі п’єте шампанське, пийте лише його. Зловживати ним також не слід

Під час святкування бажано більше рухатися, танцювати тощо. Це покращить і травлення, і самопочуття.

Як писав OBOZREVATEL, дієтологиня Наталія Самойленко розповіла, що запобігти переїданню допоможе тарілка невеликого розміру та режим харчування.