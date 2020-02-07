Новий рекорд перебування у космосі встановила американська астронавтка

Новий рекорд встановила американська астронавтка Христина Кох.

Вона найдовше за всіх іншіх жінок перебувала у безперервному космічному польоті.

Про це повідомляє CNN.

Інженерка-електрик зі штату Монтана, якій виповнилося 40 років, прибула на борт МКС 14 березня і провела там майже 11 місяців.

Зазвичай місії астронавтів тривають до півроку, але цього разу NASA повідомило, що подовжує перебування місії на МКС до лютого 2020 року. Продовження терміну перебування Кох у космосі допоможе NASA вивчити ефекти довготривалих космічних польотів. Ці дані можуть стати у нагоді в розробці програм польотів на Місяць та Марс, які американські астронавти планують здійснити в майбутньому.

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