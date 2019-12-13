Новий рекорд: 3 млрд грн – саме стільки українці витратили за Чорну п'ятницю
В Україні продажі за тиждень "Чорної п’ятниці" у 2019 році склали 3,4 млрд гривень.
"Чорна п’ятниця" на 29% перевищила продажі аналогічного періоду 2018 року, повідомляє пресслужба GfK Ukraine.
Таким чином, обсяг продажів побутової техніки та електроніки у країні став найбільшим за весь період проведення дослідження Point of Sales Tracking.
Категорія з найвищими темпами зростання в період тижня "Чорної п’ятниці" – це телевізори, що додали 52% відносно минулого року.
В середньому знижки на 100 найпопулярніших моделей телевізорів сягали 30%, а найбільша зафіксована середня знижка – 66%.
Пилососи – другі за темпами зростання в тиждень "Чорної п’ятниці" – відносно торішньої зростання склало 79%.
Середнє зниження ціни на топ-100 найпопулярніших моделей становило 12%, а найбільша середня знижка – 40%.
Порівняно з минулим роком показник продажі холодильників зріс на 22%.
Середня знижка на топ-100 найпопулярніших моделей становила 9%, а найбільша зафіксована середня знижка на модель холодильника – 39%.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що понад 300 світових брендів одягу виступили з ініціативою "Зроби п'ятницю знову зеленою". Головна ідея: "чорну п'ятницю" потрібно скасувати, оскільки люди в цей день купують непотрібні речі і тим самим забруднюють навколишнє середовище.
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