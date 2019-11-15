Новий рейтинг найбезпечніших країн Європи: коментарі експерта

Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко у прямому етері на ObozTV прокоментував публікацію рейтингу найбезпечніших країн Європи.

Найнебезпечнішою країною стала Бельгія. а найбезпечнішою - Румунія.

"Розвинені країни притягують до себе різні типи населення, у тому числі кримінальноактивний. Відповідно, все це населення переміщується туди, де відбувається сполох життя. Більше того, є інша сторона медалі. У цих столицях, якщо ми говоримо про тероризм, то притягнення у великі розвинені міста відбувається за рахунок публічності та ЗМІ. До того ж, у розвинених містах простіше фіксувати злочини", - заявив експерт.

Із приводу України, то Петренко зазначив, що згідно зі статистикою МВС кількість злочинів зменшується щороку. Але разом із тим, за словами експерта, кияни на опитуваннях говорять про те, що відчувають збільшення загрози.

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