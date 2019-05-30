Новий референдум за незалежність в Шотландії: Obozrevatel News

Новий референдум за незалежність в Шотландії

Шотландія планує новий референдум за незалежність. Тамтешній уряд вже опублікував відповідний законопроект. Він може стати законом до кінця року, оскільки більшість депутатів у шотландському парламенті його підтримують. Нагадаю, на першому референдумі в 2014 році 55% шотландців проголосували - ПРОТИ незалежності від Великої Британії. А от у 2016 році 62% жителів Шотландії висловилися ЗА подальше членство в ЄС. Парламенти Шотландії та Уельсу офіційно виступили проти угоди про Brexit, розробленої британським урядом та Євросоюзом.

Пошуки безвісти зниклих

До двадцяти однієї людини зросла кількість зниклих безвісти під час катастрофи на річці Дунай у Будапешті. Семеро людей - загинули. Круїзний катер, на борту якого перебували понад 30 туристів з Південної Кореї, затонув – через те, що його зачепив інший катер, що проходив поруч. Трагедію спричинила злива і сильна течія на Дунаї- кажуть рятувальники. Вони припускають, що кількість жертв може зрости. Потерпілих доправили до лікарні, де їм надають необхідну допомогу. Представник туристичної фірми, яка організувала подорож, висловив співчуття потерпілим та родинам загиблих. Уряд Південної Кореї надасть угорцям необхідну допомогу, аби посилити спецоперацію на Дунаї.

Екобудинки у Словаччині

Екологічно чисте так зване "зелене" житло розробили у Братиславі. У Словаччині назвали його "еко-капсулами ". Це - будинки на вісім квадратних метрів. Вони можуть розмістити дві людини. Житло генерує власну електрику. Транспортувати його можна в морському контейнері, на автомобільному причепі або за допомогою гелікоптера. Масове виробництво такі будинки запустять найближчим часом.

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