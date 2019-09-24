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24 вересня • оновлено в 17:15
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Новий проект WiM має вирішити проблеми з автодорогами в Україні

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в Україні на 54 км траси М-06 у тестовому режимі запрацювали перші два майданчики в рамках проекту зважування вантажівок у русі.

"Коли ми говоримо про якісні дороги необхідно їх не тільки будувати, але й перестати руйнувати. Іноді для цього необхідний контроль", – написав він у Facebook.

Міністр нагадав, що нещодавно Верховна Рада ухвалила два закони, які дозволяють кардинально змінити підхід до габаритно-вагового контролю.

Зокрема №1047 – запроваджує автоматичний габаритно-ваговий контроль, а №1063 – передбачає спрямування штрафів за недотримання габаритно-вагових норм до Дорожнього фонду.

При цьому, законопроєкт №1063 уже отримав схвалення президента – Володимир Зеленський підписав його в понеділок, 23 вересня, про що свідчать дані на сайті Верховної Ради.

"Вся шкода дорогам буде повертатися з компенсацією на будівництво доріг… Впровадження WiM вирішує два ключові завдання: збереження автомобільних доріг від руйнування великогабаритним транспортом та зменшення корупційних ризиків", – наголосив Криклій.

За його словами, уряд розраховує, що впродовж наступного року-півтора по Україні буде близько 100 подібних комплексів.

"Запровадити комплекси стало можливим за участі та допомоги Світового банку реконструкції та розвитку, вони і надалі готові продовжувати цю позитивну тенденцію з підтримки", – пише Криклій.

Міністр повідомив, що на перших етапах це буде працювати в передселекційному режимі, але в подальшому більшість інспекторів переведуть до бек-офісу, де не буде контакту з людьми, а фіксація порушень буде здійснюватися автоматично та дистанційно.

"Наступний крок – оснащення основних транспортних коридорів із високою щільністю руху сучасними та високоточними WiM-комплексами. Системи WIM також повинні бути встановлені поряд з усіма основними прикордонними пунктами пропуску та морськими портами", – підсумував Криклій.

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