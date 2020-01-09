Новий "перл" від прессекретарки Зеленського Юлії Мендель

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель знову оскандалилася в мережі, опублікувавши недоречний пост про трагедію з українським лайнером МАУ в Ірані.

"Це так страшно... Президент терміново повертається до Києва", – написала вона в середу, 8 січня і нарвалася на глузування.

На неоднозначне формулювання звернула увагу народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. "Якби в наші старі часи в АП в пресслужбі хтось таке написав, це було б страшно. Ні, це було б так страшно, що навіть страшно собі уявити. Це безумство висить уже з 9:00, до речі, страшно, що ніхто не підправив. Що ще страшного має написати це чудо-юдо на цій страшно відповідальній посаді, щоб її зупинили?" – посміялася парламентарка.

Прокоментував і журналіст Денис Безлюдько. "Хоррору вам у стрічку. Прямо мороз по шкірі... Дівчинко-дівчинко, президент уже в твоєму місті... А взагалі вже навіть не смішно. Що вона ще повинна зробити, щоб її нарешті прибрали з ефіру?" – обурився він."

Юлько, не сц*", – потролила Мендель волонтерка Маруся Звіробій.

Долучилися до обговорення й інші користувачі. "Малося на увазі, страшно, що відпустка перервалася", "Темні часи настали", "Воно якесь неосвічене", "Шухер, президент у Києві!", "Але ж дитина права", "Аятоли зіпсували відпочинок", – зіронізували в коментарях.

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