Новий парламент: у Зеленського розповіли з чого починатимуть

Кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Віталій Безгін розповів, з чого планують почати свою роботу нові парламентарі.

За його словами, перший робочий тиждень буде дуже насиченим. Аргументовано це не лише тим, що у партії "Слуга народу" величезний кредит довіри, але і тими законопроектами, які президент вносив в попередню Верховну Раду. Вони були дійсно важливими і невідкладними, але так і не були проголосовані, додав Безгін.

За словами кандидата в народні депутати це стосується процедури імпічменту президента і питання зняття депутатської недоторканності. Є ймовірність, що ці закони проголосують вже в перший тиждень, заявив Безгін. Також протягом першого місяця (у вересні) планують розглянути проект Закону про засади адміністративно-територіального устрою України і про столицю.

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