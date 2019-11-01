Новий оператор ГТС незалежний від "Нафтогазу" лише формально: експерт з енергетики

Експерт з енергетичних питань Геннадій Кобаль у прямому етері ObozTV прокоментував ухвалення закону щодо відокремлення ГТС від "Нафтогазу".

"На даному етапі про незалежність від "Нафтогазу" мова може йти лише формально. Звичайно ж, зараз оператор є підконтрольним "Нафтогазу", і наврядчі там буде мова йти про якісь кадрові зміни. Анбандлінг є однією з вимог у пакеті, які Україна зобов'язалась виконувати. Як ми знаємо, у "Нафтогазу" є інші бізнеси, і у таких випадках є застереження, що оператор буде мати можливість якимось чином сприяти цьому бізнесу. Ідея здорова, і вона успішно реалізована в Європі. Спочатку ми зробимо це формально, а потім, можливо, будуть якісь більш реальні кроки для того, щоб зробити нового оператора дійсно незалежним", – заявив Кобаль.

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