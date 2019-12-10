Новий мовний закон пов'язаний із домовленостями в Парижі: В'ячеслав Кириленко

Віце-прем'єр-міністр України Вячеслав Кириленко у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував призначення нової мовної омбудсвумен в Україні та її ініціативи щодо контролю за статусом української мови та дотриманням українського законодавства у мовному питанні.

"Я думаю, що програма підтримки української мови - це добре. Але є прямі норми закону, згідно до якого вона і посіла цю посаду. Тому мені здається, що уповноважена має говорити не про те, що почне через 6 місяців реагувати на якісь порушення, а почати вже сьогодні реагувати на те, що, наприклад, Максим Бужанський - депутат від "Слуги народу" збирається внести законопроект, який скасовує закон про статус державної мови в Україні, спираючись на висновки Венеціанської комісії. А висновки Венеціанської комісії говорять про те, що має бути окремий законодавчий акт щодо статусу мов корінних народів та меншин в Україні. Ось над цим законодавчим актом ми і маємо працювати, а не вносити закон, який скасовує статус державної мови", - заявив Кириленко.

Він додав, що ця ситуація може бути пов'язана із домовленостями Зеленського та Путіна у Парижі.

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