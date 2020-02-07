Новий мобільний застосунок "Дія": ObozTV про плюси та мінуси

Провідники "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим, Анна Нитченко та Денис Похила зробили огляд нового мобільного застосунку "Дія", який був презентований українською владою напередодні.

Журналісти протестували застосунок "Дія" та розповіли про його плюси та мінуси.

Денис Похила відзначив, що не зміг знайти своє фото в електронному посвідченні водія, хоча отримав посвідчення після 2013 року.

Також, на його думку, дивним виглядає наявність недержавного банку серед переліку банків для нового державного застосунку.

А от Анна Нитченко зазначила, що філологи вже знайшли помилки в українській мові, яку використовує застосунок.

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