Новий міністр охорони здоров'я: як проходитиме медична реформа

Менеджерка експертної групи "Охорона здоров'я" Реанімаційний пакет реформ Світлана Бубенчікова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала зміну міністра охорони здоров'я в Україні та перебіг другого етапу медичної реформи.

"На жаль, я з паном Ємцем особисто не знайома, і лише маю відгуки від тих людей, з якими я співпрацюю. Усі вони кажуть, що дійсно це дуже кваліфікований спеціаліст своєї справи. Єдине, з чим я встигла ознайомитись, це було його інтерв'ю 2019 року, в серпні, де він висловлює свою позицію стосовно того, яким він бачить процес реформи. І з того, що я прочитала, з його цитат, я зрозуміла, що це людина не консервативних поглядів, яка має досить прогресивне бачення", - заявила Бубенчікова.

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