Новий медіа-регулятор Зеленського переможе пропаганду РФ? Подробиці

Політичний радник президента України Микита Потураєв розкрив подробиці боротьби з російською інформагресією.

"Ми у нашій великій команді, у тому числі парламентської, оцінюємо ситуацію як небезпечну для національних інтересів, національної безпеки України. І ми хочемо задіяти усі легальні і правові механізми, які існують сьогодні. І швидко працювати над створенням нових. Я про це вже казав, це повинні бути механізми економічного і фінансового моніторингу ЗМІ," - заявив Потураєв.

"Ми вважаємо, що це має бути зона компетенції нового медіа-регулятора, який повинен з'явитися в результаті медіа-реформи. У нас є застарілі органи – це Нацрада, це Держкомтелерадіо – ми хочемо створити новий, потужний, незалежний від влади медіа-регулятор, який би стояв на сторожі наших державних і національних інтересів в медіа," - додав він.

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