Новий керівник ДШВ – професіонал: військовий експерт

Військовий експерт Тарас Жовтенко прокоментував нові призначення в командному складі ЗСУ.

Експерт наголосив, що більшість змін, які відбуваються сьогодні в українській армії обумовлені фактором агресії з боку Російської Федереації, а також партнерством України з країнами-членами НАТО. Із приводу призначення нового командувача ДШС експерт заявив, що це однозначно професійна людина. Жовтенко очікує, що він буде продовжувати той курс реформ, який був закладений раніше. Десантно-штурмові війська є новореформованим типом військ в Україні, і новопризначення покликані продовжити успішну практику реформ, додав експерт. Новий керівник ДШВ є бойовим офіцером, який пройшов Донбас, йому лише 40 років.

Жовтенко заявив, що армія, яка не має постійної практики військових дій, бійці якої "не нюхали пороху", не може вважатися боєздатною. Він заявив, що боєздатна армія - це не кількість танків та військовослужбовців, це реальний особовий склад, який може якісно воювати. Більше того, цей особовий склад має бути натренований у конкретному форматі, в якому конкретна країна стикається із конкретними загрозами.

Експерт пояснив, що боєздатна армія Швейцарії та США - це абсолютно різні системи.

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