Новий Кабмін: що зміниться в політиці уряду

Екссекретар РНБО України Олександр Данилюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував зміни в уряді, які відбулися напередодні та засідання нового уряду, яке відбулося вранці 5 березня.

"Щодо кроків нового Кабміну, то це абсолютно стандартна процедура, все стандартно, немає чому дивуватися. Мене більше цікавить, що буде у майбутньому. Насправді я, як будь яка людина в Україні, зацікавлений у тому, щоб робилося менше помилок, і держава рухалася в правильному напрямку. Коли ми дивимося на зміну уряду, я не можу собі відповісти на питання, а що саме намагалися виправити, і це при тому, що не був прихильником попереднього уряду", - заявив Данилюк.

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