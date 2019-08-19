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Новий фейк пропагандистів про бійців ЗСУ

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Сербський снайпер Деян Берич з позивним "Декі", який воював на боці терористів "ДНР", вибухнув черговим фейком про "звірства" солдат ЗСУ на передовій.

Відповідні скріни з пропагандистських ресурсів розмістив на своїй сторінці в Facebook український військовий Анатолій Штефан, з позивним "Штірліц". В одному з інтерв'ю терорист "Декі" заявляє, що українські військовий нібито готові топити своїх товаришів по службі в сірчаній кислоті заради приховування бойових втрат. Офіцер ЗСУ іронічно прокоментував слова сербського снайпера.

"Так, ну швиденько признавайтесь хто воював в районі н.п. Авдіївка і просили у волонтерів бочки (говорили для води)", – посміявся "Штірліц".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" видали черговий неадекватний фейк про нібито "звірства", які українські захисники здійснювали з окупантами.

В одному зі ЗМІ бойовиків з'явилися домисли терориста батальйону "Оплот" Едуарда Яшенкова про те, як українські воїни нібито забивали прикладами на смерть полонених ворогів.

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