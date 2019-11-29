Головна Новини
30 листопада • оновлено в 10:54
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Нові звання українських військових: генерал розповів, що зміниться

2.1т
Читати матеріал російською

Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (2006-2010) Ігор Романенко у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука

Він прокоментував підписання закону про нові звання для українських військових

"Для наших військових це дає західну поетапну систему зросту. Оскільки там вони зростають по сержантській лінії. От я, наприклад, був командиром підрозділу, частини і т.д. А на заході вони зростають по сержантській лінії, і там сержант, який відслужив 10-15 років, отримує більше ніж лейтенант, який щойно прийшов", - заявив Романенко.

Окрім того, нові звання, які наближені до стандартів НАТО, спростять спілкування та співробітництво між арміями України та країн-НАТО.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ігор Романенко
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
8
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Если двухстволку назвать пулемётом то она начнёт стрелять очередями. Примерно такая логика.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Нуланд Печеньки, А у вас есть логика ,когда вы себе взяли такое погоняло ?Виктория Нуланд во время протестных акций народа против власти ни на Болотной в РФ в 2011 году, ни во время Революции Достоинства в Украине никакие "печеньки" протестующим не презентовала(были бутерброды,это да ) но примитивных ольгинских заклинило на придуманных печеньках.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Всі новини