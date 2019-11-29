Нові звання українських військових: генерал розповів, що зміниться

Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (2006-2010) Ігор Романенко у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука

Він прокоментував підписання закону про нові звання для українських військових

"Для наших військових це дає західну поетапну систему зросту. Оскільки там вони зростають по сержантській лінії. От я, наприклад, був командиром підрозділу, частини і т.д. А на заході вони зростають по сержантській лінії, і там сержант, який відслужив 10-15 років, отримує більше ніж лейтенант, який щойно прийшов", - заявив Романенко.

Окрім того, нові звання, які наближені до стандартів НАТО, спростять спілкування та співробітництво між арміями України та країн-НАТО.

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