Нові станції метро у Києві

Наповну ведуться роботи між станціями “Сирець” та майбутньою “Мостицькою”, що на Виноградарі. Незабаром тут запустять щит для будівництва тунелю, який, на відміну від усіх інших станцій українського метрополітену, буде двоярусним,

"Це пов‘язано з транспортною інфраструктурою обмеження шляху метрополітену. Обмежена дистанція, яка не дає можливість зробити паралельне, і тому ми будемо переходити до вертикальних двоярусної прокладки колії", — говорить голова КМДА Віталій Кличко.

Розпочати будівництво тунелю глибиною 18 метрів планують восени. Наразі ж на відповідній території вже виконали роботи по виносу комунікацій та укріплюють стіни у грунті. Для того, щоб робітники безпечно працювали під землею.

"Там, де ми з вами знаходимося, буде монтажна щитова камера, де буде змонтований механізований комплекс, який буде виконувати роботи закритим способом зі станції Мостицька до станції "Сирець"", — зауважив головний інженер проекту Євген Шатайкін.

Загалом, КМДА у планує відкрити дві станції на Виноградарі – “Мостицьку” та “Проспект Правди”. Приблизний пасажиропотік на них буде складати 34 тис. чоловік на годину. На будівництво обох знадобиться понад 6 млрд грн міського бюджету. Голова КМДА зазначив, що роботи ідуть за планом.

"Роботи ідуть по графіку. І я переконаний, що в 2021 році наше завдання вже відкрити 2 станції метрополітену на Виноградарях. Чого чекають мешканці Виноградаря довгий час і це є одним з найприорітетних інфраструктурних об'єктів", — наголосив Віталій Кличко.

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