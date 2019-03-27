Нові штрафи для автомобілістів: адвокат розповів про необхідний рівень покарань

Автоюрист, адвокат Єгор Штокалов зазначив, що нові штрафи, які передбачаються законопроектом, зокрема за перевезення дитини у авто за відсутності автокрісла, є невідповідними. На його думку, що штраф за відсутність дитячого автокрісла має бути співставним із вартістю цього самого крісла і його купівля була б доцільнішою за регулярну сплату покарання у 510 гривень.

Щодо невикористання водіями пасків безпеки, адвокат наголосив, що немає рішення щодо технічної фіксації цього порушення, проте, за його словами, водій має усвідомлювати ту небезпеку, яка може трапитись при нестандартній ситуації на дорозі у вигляді можливої ДТП.

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